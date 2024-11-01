Éxodo empresas con Milei: entró en fase final la venta de Shell en la Argentina

Se concretaría así la salida del país sudamericano de la brasileña Raízen. El traspaso de la refinería de la petrolera en Dock Sud, además de una red de al menos 700 puntos de expendio y una fábrica de lubricantes, entre otros bienes, se terminaría de concretar antes de que concluya este mes. En Brasil afirman que la operación se cerrará en una cifra ubicada entre los 1.200 y los 1.500 millones de dólares. El gran candidato a quedarse con esa estructura es el grupo Mercuria, que en la Argentina aparece ligado a José Luis Manzano.