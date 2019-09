El exministro Rafael Catalá ficha como senior advisor de la consultora Kreab

No es la primera vez que Kreab solicita los servicios de un ex alto cargo del Gobierno. El pasado mes de marzo contrató al que fuera secretario de Estado de Hacienda entre 2012 y 2016, Miguel Ferre, como 'financial policy senior consultant' para liderar y consolidar la práctica de regulación financiera en España. Además, la consultora internacional de comunicación y asuntos públicos también cuenta entre sus filas con Eduardo Madina, como director de Kreab Research Unit, y con Xavier Cima, marido de Inés Arrimadas, diputada por Ciudadanos