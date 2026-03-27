Un exingeniero de Meta (Facebook) advierte sobre lo que terminan de publicar

Alan es exingeniero de Meta, o antes conocido como Facebook. En el anuncio de Tribe 2 de Meta que hizo ayer, o el codificador cerebral trimodal, un modelo fundamental entrenado para predecir como responde el cerebro a casi cualquier imagen o sonido, según la propia publicación de Meta

En la publicación de Meta se señala que "Basándose en nuestra arquitectura galardonada con el premio Algonauts 2025, TRIBE v2 utiliza más de 500 horas de grabaciones de resonancia magnética funcional (fMRI) de más de 700 personas para crear un gemelo digital de la actividad neuronal y permitir predicciones sin necesidad de realizar ningún análisis previo para nuevos sujetos, idiomas y tareas."

El exingeniero de la compañía advierte: "Yo fui ingeniero en Meta, y siempre seguía FAIR desde adentro. Lo que acaban de publicar es la versión que les dejan publicar.

Pero con eso, es más que suficiente para decirles exactamente que es lo que está pasando. TRIBE v2 predice, vértice por vértice sobre la corteza cerebral, qué zonas activa cualquier video. Sin escáneres. Sin humanos.

Subes el contenido, obtienes el mapa neural (activación emocional, supresión de razonamiento crítico, modulación prefrontal) antes de que el video lo vea un solo usuario.

Ahora considera la posición de Meta:

1. Tiene años de datos de Reels sobre qué contenido retiene atención, genera enojo, provoca compartir.

2. Saben empíricamente qué funciona. TRIBE v2 les da el mecanismo causal de por qué funciona (a nivel de tejido cortical) Eso convierte correlación histórica en capacidad predictiva sobre contenido nuevo.

3. Internamente hay herramientas que se llaman Gatekeepers y Quick Promotions que sirven para inyectar contenido en el feed de poblaciones arbitrarias a escala.

4. Simulador de respuesta cerebral + conocimiento empírico de contenido efectivo + maquinaria de distribución selectiva. El pipeline está completo.

Y luego está Thiel. Inversor y amigo personal de Zuck. Fundador de Palantir, cuyo negocio es análisis de poblaciones a escala para gobiernos e inteligencia.

NO es descabellado observar que confluyen los incentivos de plataformas construidas por las mismas personas.

La licencia CC BY-NC dice que Meta retiene los derechos comerciales del predictor de respuesta cerebral más preciso jamás construido. Y recuerda, esto es lo que decidieron hacer público."

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