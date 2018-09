El exdirector de Hacienda: «La sociedad del chalet de Pedro Duque en Xàbia supone un ahorro absolutamente legal»

El ex director de la Agencia Tributaria Ignacio Ruiz-Jarabo ha analizado las informaciones publicadas en relación al chalet propiedad del ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, y ha concluido que no habría ninguna ilegalidad. Eso sí, abre el debate sobre la conveniencia o no de mantener ciertas disposiciones legales y sobre la coherencia del discurso del jefe del ejecutivo. "Yo creo que no se le puede pedir a un contribuyente que pague más de lo que las leyes le exigen o que renuncie a acogerse a medidas legales..."