El exconcejal del PSOE de Gijón defiende su inocencia en el caso de presunto acoso a una compañera

El exedil denuncia su indefensión en el proceso. «Soy Iván Álvarez Raja, de 51 años, soltero, economista y padre de una hija», se presenta el exconcejal socialista de Gijón en un comunicado

Pivorexico
Haber sido del PP o VOX parguelas,
