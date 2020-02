Ex contratista MOP: "Hasbún me pidió plata, no pude cumplir y me llegaron las penas del infierno"

El empresario Bruno Fulgeri, ex contratista del Ministerio de Obras Públicas chileno, acusó haber sufrido «las penas del infierno» por no haber accedido a las coimas que, según denunció, le solicitó el ex diputado UDI Gustavo Hasbún. «Hasta un momento, a febrero del año pasado, era un excelente contratista, tenía mis contratos en ejecución, nunca tuve una multa, tenía 190 empleados, entonces resulta que, mágicamente, después de que no accedo a las coimas, pasé a ser un pésimo contratista», fustigó.