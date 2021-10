Estupor en Génova tras el bloqueo de Ayuso a García Egea y otros dirigentes del PP en WhatsApp

En la sede nacional del PP se mueven entre la risa floja y el estupor. Cuando se enteraron de que la presidenta de la Com. de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, había bloqueado en el móvil el WhatsApp del secretario general del partido, Teodoro García Egea, pasaron de la incredulidad a la estupefacción. Fuentes populares han confirmado a ABC que el bloqueo no es un bulo (...) Y no solo afecta al número dos de Casado, sino también a otras personas del equipo de Pablo Casado, y a dirigentes nacionales y regionales, como la presidenta de NN.GG. de Madrid