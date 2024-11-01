Estudio sobre los cazadores y Ok Diario

Leo en Ok diario una noticia sobre los cazadores

Adiós al mayor mito de los cazadores españoles: un estudio científico desmiente todo lo que se pensaba hasta ahora

El artículo, que dice basarse en un informe elaborado con la colaboración de la Fundación Artemisan y Deloitte, dice, entre otras cosas que:

El cazador en España no responde al estereotipo del empresario adinerado

En términos de ingresos, la media mensual neta se sitúa en 2.011 €

El gasto medio anual de un cazador alcanza los 12.069 €

Tal vez se me escapa algo, pero si los ingresos netos del cazador medio son 2.011 €/mes, 28.154 €/año si cobra 14 pagas, y el gasto medio es de 12.069 €/año....

¿El cazador medio se gasta el 43 % de sus ingresos netos en la caza?

¿El artículo miente como un bellaco?

¿Nos tenemos que creer la mención del informe original que dice que el colectivo de cazadores invierte 289 millones al año en gestión y conservación del medio ambiente?

¿Responde todo esto a un greenwashing de la caza?