Un estudio muestra que las parejas que se conocen por Internet están menos satisfechas con su relación

“Los participantes que conocieron a sus parejas en línea informaron una menor satisfacción en la relación y una menor intensidad del amor experimentado, incluyendo intimidad, pasión y compromiso, en comparación con los que se conocieron fuera de línea”, señala el coautor del estudio y estudiante de doctorado de la Universidad Nacional Australiana (UNA), Adam Bode.
| etiquetas: parejas , internet , aplicaciones , satisfacción , relación
Pero vamos, quitando el caso de acabar saliendo con una persona ya conocida, qué diferencia hay entre conocer a alguien en Tinder o en un bar. Tinder te permite contactar y luego es tarea de los dos conocerse en persona y ver si hay química o no y luego veremos si hay amor. No veo una diferencia sustancial.