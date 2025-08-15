edición general
6 meneos
13 clics
Un estudio muestra que las parejas que se conocen por Internet están menos satisfechas con su relación

Un estudio muestra que las parejas que se conocen por Internet están menos satisfechas con su relación

“Los participantes que conocieron a sus parejas en línea informaron una menor satisfacción en la relación y una menor intensidad del amor experimentado, incluyendo intimidad, pasión y compromiso, en comparación con los que se conocieron fuera de línea”, señala el coautor del estudio y estudiante de doctorado de la Universidad Nacional Australiana (UNA), Adam Bode.

| etiquetas: parejas , internet , aplicaciones , satisfacción , relación
5 1 0 K 61 actualidad
7 comentarios
5 1 0 K 61 actualidad
Apotropeo #2 Apotropeo
Pues que cambien de sistema operativo
4 K 65
Asimismov #3 Asimismov
#2 pero, pero si usaban Win-Win era garatía de éxito.
1 K 21
innerfocus #6 innerfocus
#2 Que tendrá que ver el sistema operativo, eso es cosa del navegador claramente.
1 K 15
#1 Pitchford
También puede ser que los usuarios de las aplicaciones tengan una personalidad diferente que condicione la calidad de sus relaciones.
0 K 19
mis_cojones_33 #7 mis_cojones_33
Con Linux esto no pasa :troll:
0 K 11
#4 metalico_zgz
Estas aplicaciones te pueden poner en contacto con gente que por la razón que sea sean tan diferentes a ti que igual nunca te las habrías encontrado fuera de Internet. Esto podría ser un motivo de lo que dice el artículo.

Pero vamos, quitando el caso de acabar saliendo con una persona ya conocida, qué diferencia hay entre conocer a alguien en Tinder o en un bar. Tinder te permite contactar y luego es tarea de los dos conocerse en persona y ver si hay química o no y luego veremos si hay amor. No veo una diferencia sustancial.
0 K 10
Nihil_1337 #5 Nihil_1337 *
#4 Los que se conocen fuera de las aplicaciones se pueden oler de antemano. Eso ya decide como en un 80% del éxito o fracaso de la relación, o que exista relación siquiera. Si, así de animales somos, que le vamos a hacer. Los que se conocen via app se fuerzan a que funcione sin olerse en base a cualquier constructo social que les valga supongo que tirando del sesgo coste invertido en que te hagan un Match.
1 K 25

menéame