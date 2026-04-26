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“Estoy muy contenta con la aceptación de mi eutanasia y no tengo dudas; para vivir así no merece la pena”

“Estoy muy contenta con la aceptación de mi eutanasia y no tengo dudas; para vivir así no merece la pena”

Cuando Clara nos concedió esta entrevista, el pasado martes, sabía que el viernes fallecería voluntariamente. Conocer su desenlace, algo tan conmovedor, en cambio le alivió. “Me voy a gusto”

| etiquetas: contenta , eutanasia , dudas , clara , alivio
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