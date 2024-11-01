Esto también pasará (eng)  

Los beneficios sociales y emocionales del arte como terapia están bien documentados. Pero, ¿qué es lo que hace que la cámara sea una herramienta tan eficaz para procesar emociones complejas y traumas? "La fotografía me da la capacidad de trasladar lo que veo en mi cabeza a la página", dice Lisa Murray, una artista multimedia cuya práctica se centra en atender su trauma. "Encuentro que la parte de crear es muy meditativa y muy sanadora, porque si no la creo, las imágenes simplemente se quedan en mi cabeza."