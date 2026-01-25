edición general
En este pueblo andaluz uno de cada tres vecinos es extranjero, y quieren más

Galera solo tiene 1.139 habitantes y el 33% de ellos son extranjeros, de 32 nacionalidades distintas. Las autoridades están haciendo de todo para atraer a más inmigrantes

