Este domingo un frente con tormentas fuertes afectará a España y otros 2 países europeos: "será muy extenso y peligroso"

Este domingo un frente con tormentas fuertes afectará a España y otros 2 países europeos: "será muy extenso y peligroso"  

El otoño va a llegar de forma abrupta en los días previos al equinoccio. Un cambio radical en la atmósfera traerá lluvias muy intensas en amplias zonas y un descenso del mercurio generalizado.

mariKarmo
Dicen que en Barcelona va a caer la del pulpo.

El otro día pegó un reventón en la zona del puerto que dejó más de 100 litros. Lo curioso es que 5 calles más arriba dejó solo 5.
DatosOMientes
Venía yo tan tranquilo caminando cuando me ha deslumbrado algo. Los destellos venían de un gorro de papel de aluminio, que me ha atraído como a una polilla. Y aquí estoy.
NPCMeneaMePersigue
Como cae fin de semana pues no veremos jaleo en los medios o mucha alarma para avisar a la población

De hecho veremos la inversa, en Valencia cuando pasa esto tiran 50 jaleos a la vez para taparlo
CharlesBrowson
pues por aqui abajo todavia es tiempo de playa y piscina, me veo tomandome los polvorones en mankini
