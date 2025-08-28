Las estaciones de la Tierra en toda su complejidad en un nuevo mapa animado  

Un estudio con un nuevo enfoque para observar ciclos de crecimiento estacional desde satélites prsenta "un retrato inédito de los ciclos estacionales de los ecosistemas terrestres. Revela puntos calientes de asincronía estacional en todo el mundo: regiones donde la sincronización de ciclos estacionales puede estar desincronizada entre ubicaciones cercanas". "Estas diferencias en el tiempo pueden tener sorprendentes consecuencias ecológicas, evolutivas e incluso económicas".
- Paper (abierto): www.nature.com/articles/s41586-025-09410-3