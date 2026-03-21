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Esta es la fecha en la que el inquilino del chalé del Rick's será desalojado tras rechazarse su petición de tiempo para realojar a sus gallinas, patos y perros

Esta es la fecha en la que el inquilino del chalé del Rick's será desalojado tras rechazarse su petición de tiempo para realojar a sus gallinas, patos y perros

La promotora de cien viviendas de lujo en la zona pide que la patrulla encargada de animales en la Policía Local acuda al desahucio

| etiquetas: chalet , desalojo , ricks , gijón , gallinas , policía local
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1 comentarios
2 1 0 K 33 actualidad
bronco1890 #1 bronco1890
El chalé, que ya había sido vendido por sus padres a la promotora...
Pues eso.
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menéame