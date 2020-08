Esperanza Aguirre, sobre el rey emérito en 'Viva la vida': "Habrá decidido salir unos días, como mucha gente"

Por último, Moreno quiso saber si Aguirre habría aceptado un "regalo de 65 millones de euros", en referencia a la cantidad que supuestamente habría recibido el monarca. "Le puedo asegurar que a mí no se me pueden hacer regalos de más de no sé cuánto dinero, creo que eran 10.000 pesetas de entonces, porque está prohibido por la ley. Pero no creo que eso afecte a uno que considera a sus hermanos a los jeques árabes, que para ellos es algo así como calderilla. Pero lo que le quiero decir es que la ley es igual para todos