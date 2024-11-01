edición general
Un español en Japón va al ayuntamiento a hacer un trámite y cuenta su experiencia: «Por favor, que funcione el traductor»  

Vivir en un país como Japón supone barreras culturales notorias pero que solo tienen una afectación real en la vida cotidiana cuando se necesita realizar una gestión importante. Sobre todo, por el dominio del inglés bastante escaso que existe en este país en comparación con otros. Su sistema educativo no fomenta la comunicación oral en inglés

Aokromes #3 Aokromes
tengo una amiga que habla 6 idiomas, entre ellos el japones, pues bien, lo primero que le solian soltar cuando estaba de viaje en japon es que no hablaban ingles, aunque mi amiga hablase en japones, si te ven cara de occidental ya te sueltan la parrafada sin oir. (o eso dice mi amiga)
NPCMeneaMePersigue #4 NPCMeneaMePersigue
#3 De hecho estoy leyendo en reddit que hay muchos sitios que no dejan entrar a extranjeros, me parece bien, nada de hablar inglés, que nos suben los precios de todo. 45% de la gente de alquiler en riesgo de pobreza...
Pertinax #6 Pertinax *
#4 Lo tuyo tiene un nombre. Y es xenofobia.
tusitala #10 tusitala
#6 Pensé que ibas a decir paranoia. Pero xenofobia también está bien.
Don_Pixote #8 Don_Pixote *
#4 en mi experiencia es que la única restricción que he visto en Japón han sido los tatuajes, y luego bares “turbios” que no me metería ni aunque me dejaran viendo a los porteros sacados de las películas de Yakuza.

Luego hay muchos restaurantes pequeños , Izakayas , etc.. que sería el equivalente a meterte en el bar del barrio y esperar que Paco te hable en inglés perfecto y el menú de bocadillos este en todos los idiomas..

Pero muchos de los restaurantes en zonas turísticas y no tan turísticas tienen menú en inglés, o los camareros saben decir lo mínimo para entenderte con gestos. ..

Pero en resumen si, el nivel de inglés es nefasto
#9 soberao
#3 Pasa lo mismo en otros sitios, como en Suecia si intentas hablar sueco que te responden directamente en inglés o en Francia cuando intentas practicar francés.
Feindesland #1 Feindesland
Normal que no hablen inglés.

Imagina a los franceses hablando alemán durante la ocupación nazi.

Pues eso.

:-D
Kamillerix #5 Kamillerix *
#1 Pues varios amigos y conocidos de mi familia francesa ya que tuvieron clases obligatorias de alemán durante la ocupación, le pillaron el tranquillo, luego siguieron y llegaron a tener un nivel aceptable de la lengua... Los alsacianos pues: ça va de soi :roll:
SMaSeR #7 SMaSeR *
Jodo, si ya son difíciles hacerlos aquí que hablan tu mismo idioma pues imagínate en el extranjero xD.
Pertinax #2 Pertinax *
Un español sin puta idea de japonés realiza una gestión en Japón y se resuelve sin problemas. Titular clickbait para una no noticia.
