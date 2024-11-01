Un español en Japón va al ayuntamiento a hacer un trámite y cuenta su experiencia: «Por favor, que funcione el traductor»  

Vivir en un país como Japón supone barreras culturales notorias pero que solo tienen una afectación real en la vida cotidiana cuando se necesita realizar una gestión importante. Sobre todo, por el dominio del inglés bastante escaso que existe en este país en comparación con otros. Su sistema educativo no fomenta la comunicación oral en inglés
Luego hay muchos restaurantes pequeños , Izakayas , etc.. que sería el equivalente a meterte en el bar del barrio y esperar que Paco te hable en inglés perfecto y el menú de bocadillos este en todos los idiomas..
Pero muchos de los restaurantes en zonas turísticas y no tan turísticas tienen menú en inglés, o los camareros saben decir lo mínimo para entenderte con gestos. ..
Pero en resumen si, el nivel de inglés es nefasto
Imagina a los franceses hablando alemán durante la ocupación nazi.
Pues eso.