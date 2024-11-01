edición general
España lidera en Europa la cruel industria de la carne de caballo pese a que aquí (casi) nadie la come

Comer carne de caballo no es una práctica común en España. Sin embargo, es uno de los países que lidera esta industria en la Unión Europea. Se trata de un comercio proclive a riesgos y peligros para la salud y bienestar de los équidos, sometidos a situaciones de estrés, hacinamiento, hemorragias y otros daños.

Comentarios destacados:          
Arzak_ #2 Arzak_
"Cruel" porque hay más empatía hacia un caballo, que hacia una vaca o un cerdo. 8-D
#3 kaos_subversivo *
#2 tengo aun más a los conejos y bien buenos que estan en la paella :troll:
#30 flixter
#3 yo tambien empatizo con los conejos.. Incluso con los de la paella :troll:
frg #38 frg
#3 Dile a un Alemán que comus conejo, ya verás la cara que pone.
#8 Agrimensor
#2 los potros en extensivo que viven asilvestrados en toda la cornisa Cantabrica tienen una carne excelente y una vida envidiable. Reconocen al dueño cuando les visita para llevarles hierba, sal o lo que sea, se acercan, comen y luego vuelven a dispersarse por las laderas.
La ganadería en extensivo es un logro antropológico y ecológico.
A algunos urbanitas no les gusta
StuartMcNight #21 StuartMcNight
#8 A algunos urbanitas no les gusta

¿A quien no le gusta el "extensivo"? Yo creo que todas las criticas (mas alla de las que vienen del mundo vegano por motivos obvios) las veo a la ganaderia intensiva. La extensiva siempre se ha defendido. Excepto cuando lo hizo Garzon como Ministro de Consumo... que entonces toda la caverna de pulserita se puso como loco a comer carne de cerdos hacinados solo por llevar la contraria.
#39 Agrimensor
#21 hay defensores del lobo que abogan por la estabulación invernal, la "mastinización" masiva y otras incoherencias
Professor #9 Professor
#2 Seguro que con la industria de carne de Fascista no tendrían tantos miramientos
Supercinexin #20 Supercinexin
#9 La podríamos usar para alimentar a los subsaharianos que traemos de forma masiva y descontrolada para reemplazar a la chavalería.
#16 Leon_Bocanegra
#2 un colega vegano me pasó esta foto y me preguntó, por qué está bien amar a uno y comerse al otro?

Evidentemente mi respuesta fue que el perro está muy bueno al horno y no pienso dejar de comerlo, y lo mío con el cerdo no es amor, es solo sexo.  media
toshiro #28 toshiro
#16 El perro no está rico, la verdad. Es por eso que nos es más útil vivo que transformado en comida.
#23 unocualquierax
#2
Yo lo dice el refrán : no te enamores de tu caballo, tal vez te lo tengas que acabar comiendo.
1 K 30
#31 Perrota
#2 Si. Es algo cultural. Si maras a una mosca con el coche no pasa nada. Si es un pajarito, te da pena. Si es un gato, mucha pena…etc
#1 Katos *
Jajajajajajaa. Pero que tiene que ver producir con consumir.

Y así con todo gracias Público. Una vez demostrando que sois unos inútiles.

La neoiglesiacatolica esta aquí. Debes hacer lo que te decimos y si no eres un pecador.

El pecado original esta incardinado en en ya sabemos quien
StuartMcNight #17 StuartMcNight *
#1 ¿Tu tienes claro el motivo por el que se supone que estas tan enfadado? Porque leyendote desde fuera la impresion que das es que te esta dando un ictus al intentar cumplir tu mision de "cagarte en Publico" a pesar de todo.
#24 Pájaroloco
#1 Simplemente lo que cabe por entender es los de Público no conocen al antropólogo Mervin Harris y su análisis de porqué en EEUU se fustigó que se comiera carne de caballo.
Lenari #13 Lenari
Es peculiar como en la izquierda moderna hay una especie de obsesión con hacer una performance de virtud... siempre y cuando afecte a otros xD

La cria de caballos no será peor que la de vacas o la de porcino. De hecho, probablemente las condiciones sean mejores, sobretodo si se comparan con las avicola que suele ser la peor, pero como si no compras carne de caballo, no te afecta al bolsillo, pues oye, ancha es la Comunidad Castellano Leonesa :roll:

Siempre compro huevos de gallinas criadas en suelo, aunque sean más caros. Como curiosidad, ese estante suele estar casi siempre lleno, lo que dice mucho sobre este país luego tan dado a la performance pública de virtud social.
frg #33 frg
#13 Olvidas que ese estante está lleno porque es mucho más caro, y sí, dice mucho de un país.
antesdarle #5 antesdarle
Que diferencia hay entre comer una vaca o un caballo? Pregunta seria. Más allá de crear un vínculo emocional con el caballo.
Feindesland #27 Feindesland
#5 El tabú viene de razones militares. Se necesitaban para la guerra. Eso es todo.
frg #36 frg
#5 Ninguna, excepto que el caballo suele estar criado de una forma mejor en la casi totalidad de los casos.
plutanasio #4 plutanasio *
Pues por el norte de CyL es muy típico, yo estoy en el pueblo pasando las vacaciones y ya fui a por cecina de caballo y a ver si me tío me trae unos filetes de potro, que es la carne más tierna que hay.
Lugon #7 Lugon
#4 ¿Se parece a la ternera?? Nunca la he comido aunque si cecina que en casa no suele faltar
plutanasio #14 plutanasio
#7 Es diferente a la cecina de vaca. Aunque también a mi la cecina me gusta muy muy seca y eso también le cambia el sabor.
Lugon #18 Lugon
#14 perdona!! Cecina de caballo es la que yo compro, soy Talaverano y conozco la carne de jabalí, ciervo, perdiz, faisan.. la de caza vamos.
Y de subir al norte conozco la cecina de caballo, me refería al filete de potro, disculpa, que nunca lo he visto si quiera anunciado por Burgos, Zamora o León que es donde más he tendido a ver el tema de la cecina.
frg #37 frg *
#7 Es una carne muy magra, tierna y con muy poca grasa. No se parece a la ternera, pero está muy buena.
antesdarle #10 antesdarle
#4 al menos en el valle de valdivielso hay bastantes caballos para carne
#22 burgerconqueso
#4 yo llevo bastante tiempo viviendo en el extranjero, pero cuando vuelo de vacaciones a Valencia y tengo la oportunidad, me zampo un bocadillo de carne de caballo que me sienta cojonudo. Hace unos meses de potro con pimientos fritos... un manjar.
toshiro #29 toshiro
#22 Siempre que vuelvo a valencia me voy a almorzar un bocadillo de carne de caballo con ajos tiernos en el polígono de Alaquàs que es mel de romer
toshiro #11 toshiro
En casi todos los pueblos de valencia hay una carnicería de carne de caballo y siempre nos la daban de pequeños para coger fuerza. La encuentro muy rica. Me parece que una vaca o un cerdo merecerían la misma empatía o cariño que un caballo.
#26 burgerconqueso
#11 A mi el médico me la recomendo en su dia porque estaba algo flojo y me tenian que operar. Me puse las botas jajajaja
XtrMnIO #6 XtrMnIO
Pues sí hay gente que la come, y bien sabrosa que está.
#25 burgerconqueso
#6 eso mismo he pensado yo, conozco un monton de bares y restaurantes que lo sirven en Valencia como almuerzo en bocadillos. Incluido en muchos polígonos industriales.
CharlesBrowson #15 CharlesBrowson
Que sí José Luis, pero que el tofu no lo pongas en la mesa de navidad
azathothruna #19 azathothruna
Lo venden a mongolia o estafan a Mcdonalds?
Muy ezpañistani de su parte.
Esto es el legado que pasaron aqui,
Por eso esa peninsula debe hundirse
Dene #34 Dene
Menuda tontería.. aqui se ha comido carne de caballo durante mucho tiempo. hasta hace no muchos años (20 o 30) se veían carnicerias con carne de caballo.. no se que tiene de cruel un caballo y no lo tiene una vaca o una oveja
frg #32 frg
¿Cruel? Criar caballos en una semilibertad, tocando establo en muy pocas ocasiones ahora es cruel. Ya me gustaría que el resto de la carne que hay en el mercado se criara de manera similar.
#12 Zerjillo
Yo la comí en Korea y bien rica que estaba.
frg #35 frg
#12 ¿Te fuieste hasta corea para comerla? :shit:
