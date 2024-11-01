España lidera en Europa la cruel industria de la carne de caballo pese a que aquí (casi) nadie la come

Comer carne de caballo no es una práctica común en España. Sin embargo, es uno de los países que lidera esta industria en la Unión Europea. Se trata de un comercio proclive a riesgos y peligros para la salud y bienestar de los équidos, sometidos a situaciones de estrés, hacinamiento, hemorragias y otros daños.
| etiquetas: equidos , carne industria , españa
La ganadería en extensivo es un logro antropológico y ecológico.
A algunos urbanitas no les gusta
¿A quien no le gusta el "extensivo"? Yo creo que todas las criticas (mas alla de las que vienen del mundo vegano por motivos obvios) las veo a la ganaderia intensiva. La extensiva siempre se ha defendido. Excepto cuando lo hizo Garzon como Ministro de Consumo... que entonces toda la caverna de pulserita se puso como loco a comer carne de cerdos hacinados solo por llevar la contraria.
Evidentemente mi respuesta fue que el perro está muy bueno al horno y no pienso dejar de comerlo, y lo mío con el cerdo no es amor, es solo sexo.
Yo lo dice el refrán : no te enamores de tu caballo, tal vez te lo tengas que acabar comiendo.
Y así con todo gracias Público. Una vez demostrando que sois unos inútiles.
La neoiglesiacatolica esta aquí. Debes hacer lo que te decimos y si no eres un pecador.
El pecado original esta incardinado en en ya sabemos quien
La cria de caballos no será peor que la de vacas o la de porcino. De hecho, probablemente las condiciones sean mejores, sobretodo si se comparan con las avicola que suele ser la peor, pero como si no compras carne de caballo, no te afecta al bolsillo, pues oye, ancha es la Comunidad Castellano Leonesa
Siempre compro huevos de gallinas criadas en suelo, aunque sean más caros. Como curiosidad, ese estante suele estar casi siempre lleno, lo que dice mucho sobre este país luego tan dado a la performance pública de virtud social.
Y de subir al norte conozco la cecina de caballo, me refería al filete de potro, disculpa, que nunca lo he visto si quiera anunciado por Burgos, Zamora o León que es donde más he tendido a ver el tema de la cecina.
Muy ezpañistani de su parte.
Esto es el legado que pasaron aqui,
Por eso esa peninsula debe hundirse