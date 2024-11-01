edición general
España liberó a un sobrino de Ridouan Taghi, líder de la "Mocro Maffia" holandesa del narcotráfico, detenido en Tarifa y reclamado por Países Bajos

España liberó a un sobrino de Ridouan Taghi, líder de la "Mocro Maffia" holandesa del narcotráfico, detenido en Tarifa y reclamado por Países Bajos

La Fiscalía holandesa detecta la situación durante los trámites de extradición, aunque no especifica en qué momento se decretó la puesta en libertad pese a la orden europea de detención. Su tío, Ridouan Taghi, holandés de origen marroquí, cumple condena a cadena perpetua como líder del grupo criminal por tráfico de drogas y asesinato. Además, a Firass Taghi se le atribuye su participación en una operación en 2020 para intentar liberar a su tío de la prisión de máxima seguridad de Vugh.

#1 txepel
Es triste pero con los años he dejado de achacar estas cosas no tanto a corrupción y sobornos como a la inutilidad y vagancia de jueces y funcionarios.
#3 makinavaja
#1 Posiblemente una combinación de todas esas razones....
#4 Kachemiro
#1 eso es lo que quieren que pensemos. Mientras tanto se reparten sobres y abren cuentas en paraísos fiscales.

No seamos ingenuos, la mocromafia sabe que los errores judiciales que liberan a sus miembros les cuestan mucha plata
#5 tobruk1234
No explican bajo que circunstancias quedó libre si fue error de España o de países bajos. Aquí rapido nos echamos la culpa y a veces es por culpa del otro, por no tramitar las cosas de la manera correcta y legal.
#2 oricha_1
Aqui dejamos a los delincuentes libres en cero coma y no pasa na.
Son nuestras costumbres y hay que respetarnoslas
