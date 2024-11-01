España liberó a un sobrino de Ridouan Taghi, líder de la "Mocro Maffia" holandesa del narcotráfico, detenido en Tarifa y reclamado por Países Bajos

La Fiscalía holandesa detecta la situación durante los trámites de extradición, aunque no especifica en qué momento se decretó la puesta en libertad pese a la orden europea de detención. Su tío, Ridouan Taghi, holandés de origen marroquí, cumple condena a cadena perpetua como líder del grupo criminal por tráfico de drogas y asesinato. Además, a Firass Taghi se le atribuye su participación en una operación en 2020 para intentar liberar a su tío de la prisión de máxima seguridad de Vugh.