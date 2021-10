Escuela de Seattle cancela Halloween porque "margina a los estudiantes de color"

El ‘Equipo de Equidad Racial’ de una escuela de primaria ha cancelado su desfile anual de Halloween ya que "margina a los estudiantes de color que no celebran la fiesta". "Históricamente, el desfile margina a los estudiantes de color que no celebran la fiesta. Específicamente, estudiantes que piden ser aislados mientras el evento tiene lugar”. La carta remitida a los padres también afirma que las fiestas de disfraces pueden ser incomodas para los niños que no pueden permitirse uno y que el nivel de ruido puede molestarles". Padres protestan.