Escuchar a la Estación Espacial

La ISS o Estación Espacial Internacional da una vuelta a la Tierra aproximadamente cada 95 minutos. No siempre pasa sobre nosotros, pero muchos sabrán que utilizando webs como Heavens-above.com e introduciendo tus coordenadas, es posible determinar que días, a que hora y en que trayectoria cruzará la ISS el cielo pudiéndolo ver a simple vista.

Se ve como se mueve por el cielo un objeto muy brillante, cómo Júpiter aunque el brillo puede variar dependiendo de lo cerca que pase, de la orientación de los paneles, etc.

Puedes decirle a tus amigos o familia en que momento exacto, por donde vendrá, por donde desaparecerá, cuanto tiempo durará y dejarles alucinados, o quizás impresiones al amor de tu vida con semejante frikada (Es Sheldon Approved).

No sólo la ISS. Son muchísimos los satélites que se pueden ver a simple vista, y que el profano puede confundir con ovnis, ya que obviamente no son un avión, suelen cruzar el cielo en 2 o 3 minutos, y lo más sorprendente : Los estás siguiendo y a veces de golpe desaparecen !! Esto también sucede con la ISS.

La explicación a su desaparición es sencilla. De día no se ven, y cuando oscurece y el Sol se ha puesto tras el horizonte para nosotros podemos ver las estrellas. En esos momentos aún es de día a 400km de altura y el Sol ilumina la estación o satélite y allí es de día, hasta que entra en una posición el la que ya no le da el Sol y ... deja de iluminarse. Naturalmente sigue su trayectoria, pero es noche en la Estación, y ya no es visible.

¿Cómo podemos saber que sigue ahí? Conspiraciones a parte, podemos seguir sus comunicaciones.

Probablemente hayamos visto esos enormes centros de comunicaciones de la NASA o la ESA con antenas parabólicas, pero lo que muchos no saben es que es posible escuchar las comunicaciones de la ISS.

Un matiz importante es que podemos escuchar las comunicaciones DE la ISS, pero no las comunicaciones A la ISS.

El motivo es que la Estación International orbita a unos 400Km sobre nuestra cabezas y emite en una frecuencia de radio (145.800Mhz) . 400 km y sin ningún obstáculo entre nosotros hace que resulte bastante fácil captar la señal que emite si sintonizamos su frecuencia en un walkie talkie. Obviamente no podemos escuchar las comunicaciones de una antena parabólica que apunta a la estación. Tampoco debemos emitir en 145.800Mhz (aunque la señal de un Walkie Talkie normal no suele alcanzar más de 10 o 15km).

Lo sorprendente es que esta señal se puede escuchar con aparatos que cuestan menos de 30 Euros.

Como podéis ver en el vídeo se escucha cuando habla el astronauta, pero no cuando le hablan a él desde Tierra.

Otra posibilidad es descargar imágenes que emite la Estación Espacial. Se emiten en forma de pitidos de forma similar a la que se comunicaban antiguamente los modems, o se grababan y cargaban programas en cintas de audio. Así que captas los sonidos con el walkie, y después con un programa puedes transformar esos sonidos en imagen.

Imagen obtenida por Martin Ehrenfried G8JNJ en Diciembre de 2014

Descargar las imágenes - que se emiten desde el sector ruso - lleva unos 2 minutos, y en Windows se puede descodificar con la aplicación gratuita MMSSTV .

Más información pulsando aquí.