Escritores y escritoras, este año

Lo escribo a simple título de curiosidad y por compartir una pequeña experiencia. Mi idea no va más allá de eso. Siempre he sido el primero en decir que esto delas divisiones de género e suna soplapollez, pero como los entendidos insisten en que la percepción del mundo no es la misma entre hombre sy mujeres, y eso afecta especialmente a la expresión artística, me pareció que, por una vez, se le podía conceder una oportunidad a la perspectiva de género.

La cuestión es que, para dar con las citas y para consumo interno, llevo una especie de lista con los libros que he leído, las páginas que tienen y lo que me han gustado. Simples apreciaciones personales. Se me ocurrió, por pasar el rato, que estaría bien, en esas apreciaciones personales, comparar las obras de escritores, varones, con las de escritoras, mujeres, a ver cuales encuentro mejores por términoi medio.

En los últimos veinte libros leídos, hay once autores y nueve autoras, y de momento me van gustando bastante más las autoras que los autores. La media es mejor la de los hombres, pero también son hombres los autores de los peñazos más insoportables que me he tragado. Además, en estos últimos meses, la mejor obra que he leído es "la octava vida" de Nino Haratischwili, una autora georgiana que aprovecho para recomendaros, porque es realmente increíble. Las mil quinientas páginas de su obra imponen un poco, pero vale la pena.

El mejor de los hombres es Juan Manuel de Prada, con su primer volumen de "mil ojos esconde la noche". Una obra sensacional, de la que tengo aún penciente el segundo volumen. También es un tocho impresionante "casa de hojas", de Mark Danielewski, pero aunque tiene partes de fumada absoluta, entiendo por qué es una obra maestra de culto.

Como segunda mujer favorita, tengo a Suzanne O´Sullivan, autora de un ensayo titulado "la era del diagnóstico", sobre los efectos de las pruebas disgnósticas, la medicina preventiva y todo ese mundo. Es bastante perturbador y bastante intresante.

Ls peores de cada rama, me los ahorro. Insisto en que son apreciaciones personales y no quiero hacerle mala publicidad a nadie.