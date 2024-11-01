edición general
Escribir en nuestro mundo extraño

“La escritura y la literatura son pensar y atravesar el dolor y la incomodidad de vivir. Estar acá en el mundo es extraño. Vivir es extraño.”

| etiquetas: escribir , literatura , libros , entrevista , magalí etchebarne
