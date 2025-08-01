Escilax de Carianda, el navegante griego que fue el primer explorador geográfico y descubrió la desembocadura del Indo

La mayor parte de Asia fue descubierta por Darío, quien, deseoso de saber en qué parte del mar desagua el río Indo (que es el segundo de todos los ríos en criar cocodrilos), envió en unos navíos, entre otros en quienes confiaba que le dirían la verdad, a Escilax de Carianda. En este fragmento de Melpomene, el capítulo IV de Los nueve libros de la Historia, Heródoto hace referencia al viaje que se emprendió -a caballo entre los siglos VI y V a.C.- por orden del rey de Persia en busca de la desembocadura del Indo.