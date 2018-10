La mujer, no identificada, fue sorprendida por un golpe de aire mientras posaba para el autorretrato. El diario local Crítica publicó en su página web que testigos indicaron que obreros de la construcción de edificios cercanos le pidieron que bajara de la barandilla, pero que no prestó atención o no escuchó la alerta, y unos cinco minutos después cayó al vacío.