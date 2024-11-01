·
Escala de preocupaciones
____
#2
angelitoMagno
*
Una no es un problema en si misma, es una herramienta. Que se puede usar mal, si. Pero no son cosas comparables
0
K
17
#1
ingenierodepalillos
A mí me preocupan mucho los falsos dilemas presentes en prácticamente cada silogismo argumental que pretende defender una ideología.
Ahí va el mío:
¿Será que soy raro y puedo preocuparme por varios problemas simultáneamente ó es que estoy rodeado de gilipollas arrogantes?
0
K
13
#3
Golan_Trevize
Mira
@Jorge_G
lo que ha dicho
#1
de tu viñeta.
0
K
11
