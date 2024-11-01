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El error de 10 dólares que envenenó a un país entero | Seveso 1976  

En 1976, una pequeña válvula de diez dólares falló, liberando una nube invisible de dioxina TCDD sobre la localidad Italiana de Seveso. No fue un accidente inevitable; fue una cadena de negligencias humanas y fallos de ingeniería que la empresa ICMESA intentó ocultar.

| etiquetas: seveso , ecología , seguridad industrial , contaminación , industria
6 2 1 K 83 cultura
2 comentarios
6 2 1 K 83 cultura
#1 esbrutafio
La multinacional responsable de la contaminación ofreció precios bajísimos por las viviendas contaminadas aduciendo que su valor de mercado era cero al estar dentro de la zona contaminada.
El mercado manda.

es.wikipedia.org/wiki/Desastre_de_Seveso

Cinco directivos fueron condenados inicialmente pero, tras años de apelaciones, tres fueron absueltos y los otros dos condenados a un año y medio y a dos años de prisión condicional
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menéame