El error de 10 dólares que envenenó a un país entero | Seveso 1976  

En 1976, una pequeña válvula de diez dólares falló, liberando una nube invisible de dioxina TCDD sobre la localidad Italiana de Seveso. No fue un accidente inevitable; fue una cadena de negligencias humanas y fallos de ingeniería que la empresa ICMESA intentó ocultar.
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El mercado manda.
es.wikipedia.org/wiki/Desastre_de_Seveso
Cinco directivos fueron condenados inicialmente pero, tras años de apelaciones, tres fueron absueltos y los otros dos condenados a un año y medio y a dos años de prisión condicional