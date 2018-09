Errejón no descarta renunciar a las siglas de Podemos y se desmarca del referéndum taurino de Iglesias

El candidato de Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, quiere sumar a las "formaciones políticas que faltan" a su candidatura, y para asegurar que "ni un voto se pierde" es "flexible" y no descarta renunciar a que las siglas de Podemos aparezcan en la papeleta electoral. Por otro lado, Errejón ve "normal" hacer una consulta sobre si prohibir o no los toros en caso de que haya "demanda ciudadana", aunque su prioridad si consigue gobernar no será el "sufrimiento animal" sino el "sufrimiento de las personas".