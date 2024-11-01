Ernesto Ekaizer lo tiene claro como pocas veces: 'Irán va ganando esta guerra'  

La guerra de EEUU e Israel contra Irán sigue su curso. El periodista Ernesto Ekaizer ha salido al paso en el programa vespertino Malas Lenguas, de RTVE, para dar su opinión sobre el estado actual del conflicto y lo tiene muy claro: "Irán va ganando esta guerra, es que Irán está destruyendo el Golfo Pérsico, está destruyendo todas las bases norteamericanas en el Golfo Pérsico, está creando una crisis internacional a través del abastecimiento del petróleo".