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Eric Trump presume del acuerdo de 24 millones de dólares con el Pentágono que consiguió su empresa. [ENG]

La familia Trump no tiene reparos en estafar a los contribuyentes para enriquecerse ilícitamente. Eric Trump apareció el jueves por la mañana en Fox Business, celebrando abiertamente un contrato de defensa de 24 millones de dólares que su empresa ganó gracias a sus negocios con la administración de su padre. Prácticamente nadie en el Partido Republicano ni en el entorno del presidente se ha manifestado en contra del contrato, a pesar del evidente conflicto de intereses.

| etiquetas: eric trump , acuerdo , empresa , pentagono
8 1 0 K 109 Trump
4 comentarios
8 1 0 K 109 Trump
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Os acordáis cuando en la primera administración Ivanka Trump intentó hacer negocio con su marca de ropa y salió mal?

Lo han perfeccionado
www.meneame.net/story/asesora-trump-pide-compren-ropa-marca-hija-ivank
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themarquesito #3 themarquesito
#2 Ahora está toda la familia en el ajo, forrándose como si no hubiera mañana
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Supercinexin #1 Supercinexin
No veo el problema, sinceramente. Es el funcionamiento natural del Capitalismo: si un emprendedor observa una necesidad y es capaz de satisfacerla con su negocio, ¿por qué debería NO hacerlo? Todo EEUU funciona así exactamente, es la base de su economía. Llorar muy fuerte porque el hijo de Trump, viendo desde dentro lo que el Estado necesita, ha montado un negocio que da un servicio necesario, es ridículo y va en contra de todos los valores americanos. Al que no le guste, que se vaya a Noruega, China u otros países donde esas prácticas son inexistentes.
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txirrindulari #4 txirrindulari
#1 creas un problemas yy vendes la solución, no falla
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menéame