Eric Trump presume del acuerdo de 24 millones de dólares con el Pentágono que consiguió su empresa. [ENG]

La familia Trump no tiene reparos en estafar a los contribuyentes para enriquecerse ilícitamente. Eric Trump apareció el jueves por la mañana en Fox Business, celebrando abiertamente un contrato de defensa de 24 millones de dólares que su empresa ganó gracias a sus negocios con la administración de su padre. Prácticamente nadie en el Partido Republicano ni en el entorno del presidente se ha manifestado en contra del contrato, a pesar del evidente conflicto de intereses.