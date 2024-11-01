Un Equipo de Maniobras Tridimensionales (ODM) en versión bricolaje casero, real y que funciona  

El Equipo de Maniobras Tridimensionales (Omni-directional mobility gear) de Ataque a los Titanes (Shingeki no Kyojin*, 2013), es uno de esos gadgets maravillosamente imposibles que cuanto más lo ves, más te fascina. En ese mundo distópico los soldados «vuelan» lanzando larguísimos cables que se clavan en las paredes, para realizar con ellos piruetas que desafían la gravedad mientras blanden sus afiladas espadas para luchar contra los gigantescos monstruos que asolan sus tierras.