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Un Equipo de Maniobras Tridimensionales (ODM) en versión bricolaje casero, real y que funciona

Un Equipo de Maniobras Tridimensionales (ODM) en versión bricolaje casero, real y que funciona  

El Equipo de Maniobras Tridimensionales (Omni-directional mobility gear) de Ataque a los Titanes (Shingeki no Kyojin*, 2013), es uno de esos gadgets maravillosamente imposibles que cuanto más lo ves, más te fascina. En ese mundo distópico los soldados «vuelan» lanzando larguísimos cables que se clavan en las paredes, para realizar con ellos piruetas que desafían la gravedad mientras blanden sus afiladas espadas para luchar contra los gigantescos monstruos que asolan sus tierras.

| etiquetas: maniobras , odm , ataque de los titanes , 2013
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1 comentarios
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kwisatz_haderach #1 kwisatz_haderach
Como experimento "maker" funciona, pero dios, esos tios no se han puesto un arnes de seguridad o han hecho escalada.... el tio colocandose un torno directamente a la cintura, sin distribuir fuerzas ni equilibrar con su centro de masa... ni siquiera lleva una proteccion de columna, solo un casco, no se han partido nada de milagro. (ya a mitad de video se ve que estan usando arneses y demas, pero esas primeras pruebas da miedo verlas)

Pero me encantan los proyectos maker, asi que xD
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menéame