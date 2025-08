Entrevistamos a Tonino Carotone

Tonino Carotone, esa especie de trovador inclasificable, está de vuelta. Tras afirmar que vivíamos en un mundo difícil recién estrenado el siglo XXI, ahora se deja seducir por los encantos del vino y arranca un proyecto junto al músico y enólogo Giulio Wilson que, como no podía ser de otro modo tratándose de quien se trata, se ha bautizado como Mondo DiVino. Las cosas han cambiado mucho, pero no sus ganas de pasárselo bien y de seguir exportando su visión canalla de la vida y del rock and roll. Hablamos con él aprovechando su visita a Madrid