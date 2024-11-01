Entrevista a Eugenio Monesma, documentalista etnográfico. Por Isaac Moreno Gallo  

"Uno de los mejores etnógrafos y mayores documentalistas que ha tenido España es el aragonés Eugenio Monesma. Sus series de televisión han sido famosas y hoy en YouTube es uno de los mayores influencers del gremio."
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La lástima es que contienen conocimientos que nos podrían sacar de muchos apuros tras una situación de debacle mundial pero habría que disponer de un sistema de vídeo digital que, posiblemente, no exista cuando mas falta haga.
Aún así me da pena de que cuando mas falta hagan esos conocimientos, que ojalá no ocurra, mas difícil será acceder ellos.