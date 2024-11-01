Entrevista completa de Henar a Shakira  

Por fin ha llegado una de las entrevistas más esperadas de Al cielo con ella. Henar Álvarez se ha encontrado cara a cara con Shakira en plena gira internacional, en un encuentro que ha dejado titulares, confesiones y alguna que otra reflexión de las que no pasan desapercibidas. Después de meses de expectación, la artista colombiana se ha abierto como pocas veces sobre su proceso personal, su maternidad y su forma de entender el éxito, dejando claro que, incluso tras más de 30 años de carrera, sigue en plena transformación.