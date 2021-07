El entrenador abofetea y zarandea a una judoca... y la deportista explica el motivo

Si se ven las imágenes en frío, sin ninguna explicación, no dejan de sorprender: el entrenador de la judoca alemana Martyna Trajdos, Claudiu Pusa, zarandea y abofetea a la joven deportista antes de saltar al tatami para competir en los Juegos Olímpicos. Menos mal que la propia Trajdos ha aclarado que Pusa no estaba haciendo nada malo, sino obedecer su petición: se trata de un "ritual" que ella eligió para salir con más empuje a los combates. "Mi entrenador solo hizo lo que le pedí que hiciera para darme ánimo ¡Por favor favor no lo insulten!".