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Entre basuras y plagas: la vida de más de 200 personas en la antigua prisión de Palma

El ayuntamiento de la capital balear inicia el proceso de desalojo ante las condiciones indignas de los moradores y "sin alternativas habitacionales reales y duraderas"

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