Enric Armengou, experto en suicidio: «Cuando sobreprotegemos a los pequeños los estamos desprotegiendo»

Los niños, cuando tienen sus primeros contactos con la muerte porque se muere un abuelo, piensan en ella como algo temporal, transitorio. Y los adolescentes también lo ven como un game over en un juego: me muero, pero después vuelvo a empezar. No piensan en la muerte como algo definitivo. En suicidología se suele hablar de que el suicidio es una solución permanente a un problema temporal. Es verdad que el suicidio en adolescentes es muy diferente al del adulto, al de personas mayores que de repente les detectan un cáncer o un alzhéimer.