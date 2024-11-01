edición general
5 meneos
8 clics
Un enorme puerto respaldado por China podría llevar a la selva amazónica al límite [eng]

Un enorme puerto respaldado por China podría llevar a la selva amazónica al límite [eng]

Pero los científicos medioambientales y los expertos forestales advierten que el atractivo económico del puerto acelerará la destrucción de la Amazonia, el ecosistema terrestre más importante del planeta para la estabilización del clima. Advierten que el puerto y su conexión más rápida con las enormes economías asiáticas profundizarán y ampliarán una red extractiva de carreteras, ferrocarriles y vías fluviales que ya se han adentrado en la selva tropical, una red de arterias que transportan petróleo, oro, madera, carne de res y soja.

| etiquetas: puerto , china , perú , amazonas
4 1 0 K 58 actualidad
6 comentarios
4 1 0 K 58 actualidad
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Podrían o no
0 K 20
Kasterot #4 Kasterot
Ya hay un ferrocarril transoceánico entre brasil y Perú.
Empieza en el puerto chancay en Perú
Patrocinado por China
0 K 15
aupaatu #3 aupaatu
Estos malditos chinos comunistas destrozando la virginal Amazonia que han protegido con mimo los gobiernos de la zona en en las últimas decadas

En la Amazonia, la reducción de la deforestación fue del 38%, pasando de tener 71.725 hectáreas deforestadas en 2022 a 44.274 hectáreas en 2023.20 ago 2024
0 K 9
Andreham #1 Andreham
Menos mal que ahora sí importa el Amazonas, gracias chinos por ser los nuevos malos del mundo, a ver si con la amenaza de vuestra existencia el capital y Occidente vuelven a aplicar medidas socialistas y restauran el estado del bienestar y luchan contra el cambio climático.
0 K 8
#5 Donlixo
La queja de la noticia es que los chinos van a ser capaces de hacer lo que el resto no pudo hacer antes...
0 K 7
#6 sarri
No como el canal de Panamá, del que sabemos bien sólo ha tenido efectos positivos en los ecosistemas del lago Gatun y ha conseguido la armoniosa comunicacion de los oceanos gracias a los tanques de lastre de los barcos...
0 K 7

menéame