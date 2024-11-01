Un enorme puerto respaldado por China podría llevar a la selva amazónica al límite [eng]

Pero los científicos medioambientales y los expertos forestales advierten que el atractivo económico del puerto acelerará la destrucción de la Amazonia, el ecosistema terrestre más importante del planeta para la estabilización del clima. Advierten que el puerto y su conexión más rápida con las enormes economías asiáticas profundizarán y ampliarán una red extractiva de carreteras, ferrocarriles y vías fluviales que ya se han adentrado en la selva tropical, una red de arterias que transportan petróleo, oro, madera, carne de res y soja.