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¿Qué encuestas acertaron en Castilla y León?

Los sondeos volvieron a ser útiles aunque peores que en Aragón. El CIS fue el mejor en escaños, pero sigue sesgado: volvió a sobreestimar a la izquierda. Con Tezanos ha ocurrido en 43 de 44 elecciones

| etiquetas: elecciones , cis
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1 comentarios
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#1 yuxta
Buen artículo. Echo de menos q no hayan hecho el mismo estudio histórico con escaños, creo q el cis no quedaría tan mal.
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menéame