La empresa china Hithium y Navarra firman un acuerdo inicial

Pamplona ha acogido este martes la formalización de un acuerdo inicial para la instalación en Navarra de una planta de la empresa china Hithium. Dedicada a la fabricación de baterías y sistemas de almacenamiento de energía, con una inversión inicial de unos 400 millones de euros, a buen seguro será «la historia de un éxito». Lo ha dicho la presidenta de Navarra, María Chivite, quien ha rubricado el anuncio avanzado ayer en Madrid junto al presidente nacional Pedro Sánchez y los directivos de la multinacional china.