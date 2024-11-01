edición general
Los empleados de Telefónica ganan 170 veces menos que su presidente, a pesar de su nómina alta

El informe anual de remuneraciones de Telefónica revela una enorme brecha salarial entre el presidente saliente, José María Álvarez-Pallete, que ganó más de 10 millones en 2024, y la media salarial de los empleados, que fue de 58.000 euros. Además, la indemnización por despido del exdirector alcanzó los 45 millones, destacando las diferencias abismales dentro de la compañía. Pese a esto, los sindicatos califican el convenio colectivo como uno de los mejores de España.

GanaderiaCuantica
Desde luego es alucinante.
Conocí directores de proyecto que trabajaban literalmente 24x7, y que respondían emails a cualquier hora. No llegaban a los 100K anuales.
Dudo mucho que el CEO/exCEO trabajase más, pero ahí está, 50, 100…veces más de sueldo.

Pero bueno, al menos ha hecho a Telefónica más rica.

Torrezzno
Cobrando 60k no creo que les importe lo que cobre el CEO. Es casi el sueldo de Harkon


