Los empleados de Telefónica ganan 170 veces menos que su presidente, a pesar de su nómina alta

El informe anual de remuneraciones de Telefónica revela una enorme brecha salarial entre el presidente saliente, José María Álvarez-Pallete, que ganó más de 10 millones en 2024, y la media salarial de los empleados, que fue de 58.000 euros. Además, la indemnización por despido del exdirector alcanzó los 45 millones, destacando las diferencias abismales dentro de la compañía. Pese a esto, los sindicatos califican el convenio colectivo como uno de los mejores de España.