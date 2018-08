La empatía es uno de esos conceptos, de esas palabras, que han pasado a convertirse en un lugar común y está en boca de todos. Todos sabemos que hay que tener empatía. ¡No tienes empatía con lo que me pasa!, nos quejamos incluso, exigiéndola. Sin embargo, no sólo no todo es empatía, sino que hay diferentes formas de la misma. En concreto tres. Y tienen diferencias notables, y están jerarquizadas.