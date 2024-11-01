Emma de Normandía, la única mujer que fue reina de Inglaterra dos veces, caminó sobre hierros candentes para demostrar su fidelidad

Emma de Normandía vivió en el siglo XI, fue consorte de dos reyes de Inglaterra y madre de otros tantos, ejerció de regente, facilitó la invasión del país a Guillermo el Conquistador, se la considera la primera soberana altomedieval del país retratada por sus contemporáneos y, según la leyenda, sobrevivió a un juicio por ordalía en el que tuvo que caminar descalza sobre hierros al rojo vivo para demostrar que no había sido infiel a su marido con un obispo.