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Emma de Normandía, la única mujer que fue reina de Inglaterra dos veces, caminó sobre hierros candentes para demostrar su fidelidad

Emma de Normandía, la única mujer que fue reina de Inglaterra dos veces, caminó sobre hierros candentes para demostrar su fidelidad

Emma de Normandía vivió en el siglo XI, fue consorte de dos reyes de Inglaterra y madre de otros tantos, ejerció de regente, facilitó la invasión del país a Guillermo el Conquistador, se la considera la primera soberana altomedieval del país retratada por sus contemporáneos y, según la leyenda, sobrevivió a un juicio por ordalía en el que tuvo que caminar descalza sobre hierros al rojo vivo para demostrar que no había sido infiel a su marido con un obispo.

| etiquetas: emma , reina , inglaterra , normandía , hierros candentes
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6 comentarios
2 0 0 K 30 cultura
RanaPaca #1 RanaPaca
Cómo demuestra el caminar descalza sobre hierros al rojo vivo que no has sido infiel? :shit: esto es como lo de lanzar a la mujer al río y si flota es una bruja?
3 K 42
RanaPaca #5 RanaPaca
#1 también como respuesta a #4, copio el texto sobre esta historia para los que les de pereza entrar al link (al final del comentario, versión tl;dr):

"el arzobispo de Canterbury, queriendo incrementar su influencia en la corte a costa de rebajar la de Emma, convenció al rey de que su madre había mantenido una relación demasiado íntima con Aelfwine, obispo de Winchester. Éste había fallecido ya tres años atrás, así que no podía defenderse y el peso de determinar la inocencia de los…   » ver todo el comentario
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founds #6 founds
#1 yo soy más de tirarlas por un precipicio, si sale volando es que es una bruja
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#2 laruladelnorte
Al obispo.por el contrario,no se le exigió prueba alguna. ¬¬
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RanaPaca #3 RanaPaca
#2 llevaba muerto 3 años :troll: o dices al que le acusó?
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#4 laruladelnorte
#3 Habría pecado antes de morir...
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