Emiliano Álvarez Delgado, víctima de abusos sexuales a manos de la Iglesia: "Sigo con antidepresivos; los abusos fueron un infierno"

Necesitan pasar página pero no pueden hacerlo "hasta leer la última letra", y saben con certeza que la lectura de su relato de vida apenas ha comenzado. A Enrique Pérez Guerra y Emiliano Álvarez Delgado les sigue doliendo su adolescencia, hecha añicos por unos abusos sexuales a manos de la Iglesia cuyas secuelas perduran. "Me abordó. No estaba acostumbrado a decir que no, y me veía en la obligación de acudir a donde él a desnudarme", rememora Pérez Guerra. Delgado recuerda todo aquello como "un nido de pederastas".