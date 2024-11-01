Los emblemáticos pájaros de piedra de Zimbabue fueron robados por los colonialistas. Finalmente, todos están de vuelta en casa [Eng]  

La bandera, los billetes y el escudo de armas de Zimbabue presentan un águila de aspecto majestuoso, posada imponentemente sobre un pedestal. Conocido como el ave de Zimbabue, ha sido durante mucho tiempo un símbolo de identidad nacional, pero detrás de él se esconde una compleja historia de desplazamiento, saqueo colonial y restitución. Fue precisamente esta semana cuando, tras 137 años de ausencia, el último pájaro desplazado llegó a casa, un momento que el presidente de Zimbabue, E. Mnangagwa, describió como "el regreso de un icono nacional"