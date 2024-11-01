A diferencia de la guerra de Rusia contra Ucrania, los periodistas británicos rara vez destacan la ilegalidad del ataque estadounidense-israelí contra Irán. La cobertura cómplice de los medios de comunicación británicos y su incapacidad para cuestionar el consenso actual en materia de política exterior están en total desacuerdo con la opinión pública del Reino Unido. En lugar de reflejar la opinión de este sector de la población, los medios de comunicación convencionales actúan como fieles secuaces en una guerra ilegítima y profundamente...