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Ellos atacan, nosotros defendemos: cómo los medios de comunicación siguen la línea oficial sobre Irán (inglés)

Ellos atacan, nosotros defendemos: cómo los medios de comunicación siguen la línea oficial sobre Irán (inglés)

A diferencia de la guerra de Rusia contra Ucrania, los periodistas británicos rara vez destacan la ilegalidad del ataque estadounidense-israelí contra Irán. La cobertura cómplice de los medios de comunicación británicos y su incapacidad para cuestionar el consenso actual en materia de política exterior están en total desacuerdo con la opinión pública del Reino Unido. En lugar de reflejar la opinión de este sector de la población, los medios de comunicación convencionales actúan como fieles secuaces en una guerra ilegítima y profundamente...

| etiquetas: medios de comunicación , guerra de irán , propaganda , reino unido , uk
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4 comentarios
16 3 0 K 182 actualidad
carakola #2 carakola
Alguien tiene una espinita clavada con lo de que Estados Unidos gestó la guerra en Ucrania y no sabe como sacársela...
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carakola #4 carakola
#2 .Iba para 1 , que me debe de tener en el ignore. Se me pasó el tiempo de editar
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Alakrán_ #1 Alakrán_
Aquí hay muchos que siguen la misma linea, no solo no deslegitiman la invasión rusa, además toman partido por Rusia, es decir, defienden el derecho de las potencias a someter a los países vecinos. Luego a la vez, defienden la soberanía de Cuba y la agresión continuada de EEUU.
Hay que ser coherente, estar contra todas las agresiones imperialistas, vengan de donde vengan.
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JuanCarVen #3 JuanCarVen
#1 Lo que están con Sánchez no pueden ser, apoya a Ucrania. Los de VOX quizá por su afinidad con Putin.

Se puede condenar la agresión de USA e Israel a Irán y seguirte sin gustarte Irán, salvo sus pistachos.
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menéame