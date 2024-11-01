Elliot y GPT: una novela sobre IA, conciencia y soledad humana

“Elliot y GPT” es una novela que mezcla ficción psicológica, filosofía tecnológica y cultura de internet para explorar la relación entre humanos e inteligencia artificial. El proyecto nació como un experimento creativo entre autor y GPT, y terminó evolucionando en una obra sobre aislamiento, obsesión, conciencia y la necesidad humana de conexión en la era digital. El sitio reúne información sobre el libro, el proceso de escritura y el universo detrás de la historia. Una propuesta para lectores interesados en IA, tecnología y ficción contemporá