Ella Hughes: "Dejé mi carrera de abogada para ser una estrella porno" [ENG]

Siempre pensé que sería abogada, pero cuando estaba en mi primer año de derecho en la universidad, las cosas cambiaron. Estudiaba tan duramente, en clase de 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, que no pude encontrar la forma de ganar dinero. Realmente no necesitaba el dinero, tenía un préstamo estudiantil, pero odio depender de las personas y siempre quise mi propio dinero. Cuando un amigo me habló de posar por dinero para fotógrafos aficionados para ayudar a sus portfolios, aproveché la oportunidad.