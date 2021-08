La eléctrica de Colau mantendrá precios en pleno récord de la luz

La eléctrica pública creada por Ada Colau en Barcelona no prevé ningún ajuste de tarifas pese al alza desbocada del precio de la luz y a que su matriz (TERSA) está en beneficio récord. Barcelona Energia mantendrá precios y aplicará el tarifazo en hora punta "porque no tiene más remedio, es lo que obliga la ley". Es lo que ha admitido el departamento comercial de Barcelona Energia, indicando que "no se prevén cambios tarifarios" en pleno récord de la luz. Los precios del operador público se mantendrán pese a que la empresa Tersa tenga beneficios