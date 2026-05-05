El misterio de G

Hay números que parecen modestos sobre el papel y, sin embargo, sostienen una parte enorme de nuestra comprensión del universo. Uno de ellos es la constante de gravitación universal, conocida simplemente como G. Es el número que cuantifica la intensidad con la que dos masas se atraen entre sí. Sin él no podríamos describir correctamente, en teoría, desde la caída de una manzana hasta el movimiento de galaxias enteras. Y, sin embargo, G tiene una particularidad: es una de las constantes fundamentales peor conocidas de toda la física.